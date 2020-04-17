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Volkswagen показал тизер нового Tiguan

Компания Volkswagen показала тизер нового кроссовера Tiguan. Модель получила принципиально новый футуристический внешний вид.
Volkswagen показал тизер нового Tiguan

Tiguan в современной вариации будет представлен в конце текущего года, но на рынке окажется немного позднее. Визуально автомобиль немного напоминает Jetta и Atlas Cross Sport, но имеет более угловатую оптику, делающую переднюю часть агрессивной. Дополнением к новым фарам стала и суженная решетка радиатора с толстыми прутьями, расположенными горизонтально. Под оптикой на передней части разместились воздухозаборники A-line, напоминающие Jetta GLI.

Представители Volkswagen в марте сообщали, что новая линейка будет акцентироваться на спортивном направлении. Tiguan планируют поставлять с мотором на 2 литра при мощности в 184 лошадиные силы. Также компания представит и турбированную версию кроссовера, но информация о нем будет обнародована непосредственно перед релизом.

Volkswagen сейчас занимается отслеживанием настроений на американском рынке, который активно переходит на китайских производителей. Данная тенденция связана со снижением стоимости транспортных средств из КНР. Китайские компании подстроились под требования местных пользователей и начали выпускать автомобили с укороченной колесной базой и минимальным потреблением топлива. Из-за этого Tiguan 2021 модельного года может получить соответствующие характеристики.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:28

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