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Анастасия Волочкова продемонстрировала поклонникам свои деформированные стопы

Анастасия Волочкова в своем микроблоге в социальной сети Instagram разместила видеоролик, в котором продемонстрировала снятие пуантов после тренировки. Балерина показала поклонникам свои деформированные стопы.
Анастасия Волочкова продемонстрировала поклонникам свои деформированные стопы

Анастасия Волочкова утверждает, что самоизоляция не отразилась на ее привычном образе жизни и графике, за исключением лишь выступлений перед публикой. Балерина поделилась, что любит пуанты, однако после более чем двухчасовой тренировки ощущает облегчение после их снятия. Она отметила, что за долгое время работы в балете суставы на ее стопах заметно деформировались и еще на протяжении нескольких часов видны следы на щиколотках, оставленные ленточками. Волочкова подчеркнула преимущество «натруженных мозолей на стопах перед мозолями на языках злых хейтеров», после чего, встав на пальцы, продемонстрировала свои стопы. Во время этого громко хрустнули суставы.

Балерина поделилась, что в уединении поддерживает форму в собственном балетном зале, который является еще и местом для медитации. Волочкова уверена, что и в домашних условиях можно оставаться в форме, и пообещала подписчикам показать упражнения, выполнение которых можно совершать в небольшом пространстве.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:36

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