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«Стены тряслись, помню!»: Фотохудожник Гранковский раскрыл детали первой брачной ночи Пугачевой и Киркорова

Игорь Гранковский в разговоре с прессой раскрыл детали первой брачной ночи Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Оказалось, фотохудожник знает об этом не понаслышке.
«Стены тряслись, помню!»: Фотохудожник Гранковский раскрыл детали первой брачной ночи Пугачевой и Киркорова

Очевидцем начала романа артистов стал приятель Примадонны, который в честь ее 71-летия решил публично рассказать пикантные подробности отношений пары. По словам Гранковского, сразу после роскошного банкета молодожены уединились в одной из комнат, а произошло это в особняке Анатолия Собчака, где фотохудожник ночевал по соседству с Аллой Борисовной и ее новоиспеченным мужем. Как отметил знакомый звезды отечественной эстрады, во время ее первой брачной ночи с Киркоровым «тряслись стены».

Знаменитости поженились в начале 90-х годов, однако их брак продлился всего несколько лет. После этого Пугачева и поп-король рассказывали, что их отношения были ошибкой. Вскоре исполнительница начала встречаться с Максимом Галкиным, который в последствии стал ее супругом. Телеведущий и певица до сих пор счастливы и вместе воспитывают двоих детей — Лизу и Гарри.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:32

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