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Валерий Меладзе об Альбине Джанабаевой: "Она отлично справляется с хозяйством без домработниц"

Известная пара Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева распустили персонал на самоизоляцию. При этом возлюбленная певца отлично справляется с хозяйством без домработниц.
Валерий Меладзе об Альбине Джанабаевой: "Она отлично справляется с хозяйством без домработниц"

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева проводят самоизоляцию в своем загородном доме, поэтому у них даже есть возможность немного погулять по двору. В связи с пандемией коронавируса артист распустил персонал, сохранив их заработную плату, а все обязанности возлюбленные разделили между собой. При этом Альбина Джанабаева отлично справляется с хозяйством без домработниц. Певица убирается, готовит еду, а Валерий Меладзе во всем ей помогает. «Такое ощущение, что я очень долго к этому готовился. Мечтал об отдыхе лет 25. Причем, когда наступал этот период, покой нам только снился» - прокомментировал ситуацию известный российский артист.

Все же возлюбленные иногда немного себя балуют, заказывая еду с доставкой. Про Пасху пара также не забыла. Альбина Джанабаева спечет куличики и покрасит яйца, а сам праздник партнеры проведут в семейном кругу на самоизоляции.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:22

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