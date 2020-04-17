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Доктор Малышева рассказала об опасности лишнего веса во время пандемии коронавируса

В ходе прямого эфира в микроблоге Instagram Елена Малышева рассказала о том, что во время пандемии лишний вес представляет опасность. Как отметила телеведущая, у людей, которые страдают от ожирения, обязательно есть опасные болезни, вызывающие осложнения при заражении COVID-19.
Доктор Малышева рассказала об опасности лишнего веса во время пандемии коронавируса

Елена Малышева проинформировала, что в группе повышенного риска не только возрастные люди, а и пациенты, имеющие «дикое ожирение». Как отметила врач, у этой категории населения как минимум четыре сложных диагноза, которые ставят их под удар по время распространения заболеваний. По словам телеведущей, у людей с избыточными килограммами часто во сне останавливается дыхание, что является проблемой при COVID-19. Кроме этого, пациентам с ожирением сложно вдыхать полной грудью, так как многие из них имеют рестриктивную болезнь. Они не могут расправить полностью легкие, так как на этот орган давит жир. Еще два часто встречающихся диагноза у полных людей - это диабет и гипертония.

Телеведущая ранее опубликовала пост в Instagram и попросила прощения у своих подписчиков за то, что пока ей некогда публиковать материалы по похудению. Многие фолловеры худели на карантине по рекомендациям доктора Малышевой. Сейчас врач каждый день занята на съемках, пишет посты и выходит в прямые эфиры, поэтому физически не успевает заниматься этим направлением своей деятельности.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:11

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