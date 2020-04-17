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Владимир Путин: Фонд защиты прав дольщиков следует докапитализировать на 30 млрд рублей

Владимир Путин призвал докапитализировать фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей. По словам президента РФ, в условиях кризиса многие строительные компании не могут своевременно сдать проекты.
Владимир Путин: Фонд защиты прав дольщиков следует докапитализировать на 30 млрд рублей

«Мы еще не решили проблему граждан, ставших обманутыми дольщиками. Фонд нужно расширить, особенно с учетом инфляции. Не исключено, что проектов, которые не завершат строительство, станет больше», - заявил Путин.

Президент призвал решить проблему с дополнительной капитализацией фонда посредством активов, накопленных за минувшие годы. Правительство должно проконтролировать достройку объектов, не сданных в сроки. Путин подчеркнул, что тысячи семей не получили долгожданное жилье. Теперь в этом им должно помочь государство.

По словам российского президента, не все застройщики могли не завершить проекты из-за мошеннических целей. Из-за эпидемии коронавируса предприятия частично перестали работать, что стало проблемой для строителей. Путин отметил, что в случае с полноценными мошенническими проектами необходимо инициировать разбирательства на законном уровне, сообщает издание «ГлобалМСК.ру».

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Экономика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:01

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