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Пол Маккартни считает рынки с морепродуктами в Китае источником распространения коронавируса

Пол Маккартни назвал рынки с морепродуктами в Китае источником распространения коронавируса. Об этом экс-участник The Beatles заявил в прямом эфире радиостанции SiriusXM.
Пол Маккартни считает рынки с морепродуктами в Китае источником распространения коронавируса

Пол Маккартни выразил надежду, что власти Китая решат проблему торговли скоропортящимися продуктами на рынках страны, где царит антисанитария. Музыкант уверен, что именно они стали источником коронавирусной инфекции. Также он раскритиковал употребление в пищу летучих мышей, что распространено в некоторых азиатских странах. Он назвал это практикой из Средневековья, а также сравнил масштабы ущерба от этого со взрывом атомной бомбы.

Гитарист Брайан Мэй в свою очередь считает, что в распространении COVID-19 виноваты люди, которые употребляют мясо. В журнале NME он высказался о том, что из-за подобных рисков многие пересматривают свой образ жизни. Об этом сообщает издание "НьюИнформ".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:18

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