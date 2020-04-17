«Самоизоляция на пользу»: Давид Манукян поделился секретами крепких отношений с Ольгой Бузовой на карантине
Российский хип-хоп исполнитель Давид Манукян поделился секретами крепких отношений с Ольгой Бузовой на карантине. В своем интервью он рассказал, что самоизоляция пошла на пользу, так как влюбленные все свое время могут проводить друг с другом.
На время карантина из-за пандемии коронавируса рэпер, более известный под псевдонимом DAVA, переехал жить к своей девушке, так как, по его словам, у Ольги Бузовой есть балкон, на котором можно подышать свежим воздухом и даже прогуляться. Несмотря на то, что для многих пар столь длительное совместное времяпрепровождение становится переломным этапом в отношениях, Давид Манукян видит в сложившейся ситуации только пользу: «Мне хочется идти домой: поработать, поснимать, пообниматься с любимой и посмотреть фильм».
Также популярный исполнитель рассказал о самом любимом занятии на карантине – баттлы с известными блогерами. Участники так называемой игры выполняют всевозможные задания, как смешные, так и сложные, в онлайн-эфире, который просматривают тысячи подписчиков. В одном из недавних выпусков импровизированного шоу Ольга Бузова подстригла свои волосы, сожгла несколько дорогих платьев из собственного гардероба и приняла ванну с лапшой быстрого приготовления.
Кроме того, Давид Манукян в интервью изданию "StarHit" сообщил о том, что он и его избранница «потихоньку притираются друг к другу» и задумываются о будущей свадьбе.
На время карантина из-за пандемии коронавируса рэпер, более известный под псевдонимом DAVA, переехал жить к своей девушке, так как, по его словам, у Ольги Бузовой есть балкон, на котором можно подышать свежим воздухом и даже прогуляться. Несмотря на то, что для многих пар столь длительное совместное времяпрепровождение становится переломным этапом в отношениях, Давид Манукян видит в сложившейся ситуации только пользу: «Мне хочется идти домой: поработать, поснимать, пообниматься с любимой и посмотреть фильм».
Также популярный исполнитель рассказал о самом любимом занятии на карантине – баттлы с известными блогерами. Участники так называемой игры выполняют всевозможные задания, как смешные, так и сложные, в онлайн-эфире, который просматривают тысячи подписчиков. В одном из недавних выпусков импровизированного шоу Ольга Бузова подстригла свои волосы, сожгла несколько дорогих платьев из собственного гардероба и приняла ванну с лапшой быстрого приготовления.
Кроме того, Давид Манукян в интервью изданию "StarHit" сообщил о том, что он и его избранница «потихоньку притираются друг к другу» и задумываются о будущей свадьбе.