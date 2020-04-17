АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

«Самоизоляция на пользу»: Давид Манукян поделился секретами крепких отношений с Ольгой Бузовой на карантине

Российский хип-хоп исполнитель Давид Манукян поделился секретами крепких отношений с Ольгой Бузовой на карантине. В своем интервью он рассказал, что самоизоляция пошла на пользу, так как влюбленные все свое время могут проводить друг с другом.
«Самоизоляция на пользу»: Давид Манукян поделился секретами крепких отношений с Ольгой Бузовой на карантине

На время карантина из-за пандемии коронавируса рэпер, более известный под псевдонимом DAVA, переехал жить к своей девушке, так как, по его словам, у Ольги Бузовой есть балкон, на котором можно подышать свежим воздухом и даже прогуляться. Несмотря на то, что для многих пар столь длительное совместное времяпрепровождение становится переломным этапом в отношениях, Давид Манукян видит в сложившейся ситуации только пользу: «Мне хочется идти домой: поработать, поснимать, пообниматься с любимой и посмотреть фильм».

Также популярный исполнитель рассказал о самом любимом занятии на карантине – баттлы с известными блогерами. Участники так называемой игры выполняют всевозможные задания, как смешные, так и сложные, в онлайн-эфире, который просматривают тысячи подписчиков. В одном из недавних выпусков импровизированного шоу Ольга Бузова подстригла свои волосы, сожгла несколько дорогих платьев из собственного гардероба и приняла ванну с лапшой быстрого приготовления.

Кроме того, Давид Манукян в интервью изданию "StarHit" сообщил о том, что он и его избранница «потихоньку притираются друг к другу» и задумываются о будущей свадьбе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости