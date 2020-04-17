Назван самый мощный корабль Черноморского флота России
Крейсер «Москва», разработанный в рамках проекта 1164 «Атлант», который дислоцируется в Крыму, признан самым мощным кораблем Черноморского флота. По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, борт может прослужить еще несколько лет, не потеряв боевой мощи.
Подобное мнение ранее высказывал Валентин Селиванов, являющийся экс-главой Главного штаба ВМФ. По его словам, «Москва» является главным сдерживающим инструментом, который не дает вражеским кораблям войти в акваторию Черного моря. Селиванов напомнил, что страны НАТО не располагают аналогами проекта 1164 «Атлант».
В ноябре 2016 года крейсер «Москва» получил первое место среди всех кораблей РФ по уровню боевой подготовки. Данный борт ввели в эксплуатацию еще в 1982 году. После этого он несколько раз подвергался модернизации, но без изменения базового боевого оснащения.
«Противокорабельные ракеты, установленные на «Москве», могут пустить на дно любое судно. Еще одной особенностью корабля является комплекс С-300Ф «Форт», обеспечивающий оборону в воздухе. Черноморский флот пока не располагает аналогами «Москвы», ввиду чего она считается мощнейшим крейсером», - рассказал Болтенков.
Подобное мнение ранее высказывал Валентин Селиванов, являющийся экс-главой Главного штаба ВМФ. По его словам, «Москва» является главным сдерживающим инструментом, который не дает вражеским кораблям войти в акваторию Черного моря. Селиванов напомнил, что страны НАТО не располагают аналогами проекта 1164 «Атлант».
В ноябре 2016 года крейсер «Москва» получил первое место среди всех кораблей РФ по уровню боевой подготовки. Данный борт ввели в эксплуатацию еще в 1982 году. После этого он несколько раз подвергался модернизации, но без изменения базового боевого оснащения.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:50