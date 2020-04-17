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Друг Фредди Меркьюри Питер Фристоун рассказал о последней просьбе певца

Ассистент Фредди Меркьюри раскрыл подробности последней просьбы, прозвучавшей от певца. Часть интервью Питера Фристоуна предоставляет портал Mirror.

Фристоун долгое время работал с музыкантом, а их знакомство с Фредди Меркьюри имело место в 1979 году. Вместе с ним ассистент путешествовал и видел все его “взлеты и падения”. В заключительные месяцы жизни звезды он выполнял почти всю работу по дому, а также ухаживал за ним. По его словам, музыкант заподозрил наличие недуга в 1987 году, но побоялся обращаться к врачам, а на необходимости сделать это настояла Мэри Остин. За месяц до своей смерти Меркьюри отказался от приема лекарств, а за 4 дня озвучил последнюю важную для него просьбу. Артист пожелал осмотреть свой особняк, где по прежнему оставались некоторые произведения искусства. Поскольку он был очень слаб, по лестнице его пришлось спускать, а осмотреть некоторые помещения удалось лишь при помощи Фристоуна. Он рассказывал помощнику, как ему удалось заполучить отдельные элементы коллекции.
Друг Фредди Меркьюри Питер Фристоун рассказал о последней просьбе певца

В последние дни в доме знаменитости наблюдалась тихая атмосфера, а скончался музыкант 24 ноября. Все еще неизвестно, где захоронен переданный Мэри Остин прах знаменитости. Бывшая возлюбленная артиста признавалась, что он боялся осквернения его могилы после смерти.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:55

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