АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Диетолог Алексей Ковальков назвал наиболее полезные продукты для мужского организма

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о наиболее полезных продуктах для мужского здоровья. Специалист подчеркивает, что в рационе мужчин должно быть сбалансированное количество белков, жиров и углеводов.

Алексей Ковальков отмечает, что на первом месте стоят белки, поэтому сильной половине человечества нужно употреблять мясо, яйца, творог и рыбу. Также мужчинам необходимы качественные животные жиры, от которых зависят их половые гормоны. В случае употребления лишь жиров растительного происхождения происходит потеря мужской силы. Чувствуя это, по мнению диетолога, мужчины предпочитают употреблять сало и жирную свинину. Также сильной половине человечества необходимо есть достаточное количество клетчатки, содержащейся в овощах, зелени, фруктах и цельнозерновых крупах.

Диетолог отмечает о важности правильного сочетания продуктов из-за их разной усвояемости. Об этом он рассказал Ирине Шихман в интервью для YouTube-канала «А поговорить?».

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости