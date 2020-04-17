Диетолог Алексей Ковальков назвал наиболее полезные продукты для мужского организма





Алексей Ковальков отмечает, что на первом месте стоят белки, поэтому сильной половине человечества нужно употреблять мясо, яйца, творог и рыбу. Также мужчинам необходимы качественные животные жиры, от которых зависят их половые гормоны. В случае употребления лишь жиров растительного происхождения происходит потеря мужской силы. Чувствуя это, по мнению диетолога, мужчины предпочитают употреблять сало и жирную свинину. Также сильной половине человечества необходимо есть достаточное количество клетчатки, содержащейся в овощах, зелени, фруктах и цельнозерновых крупах.Диетолог отмечает о важности правильного сочетания продуктов из-за их разной усвояемости. Об этом он рассказал Ирине Шихман в интервью для YouTube-канала «А поговорить?».