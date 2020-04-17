Дерматолог Анна Сергукова: Некоторые антисептики могут быть опасными





Дерматолог рекомендует перед покупкой антисептика ознакомиться с его составом. Триклозан, парабены или фталевая кислота несут потенциальную опасность для человека, поскольку имеют ряд побочных эффектов. При выборе антибактериального средства лучше всего отдать предпочтение составам без отдушек и цвета. Самые простые и эффективные антисептики созданы на основе изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина. Однако часть этанола не должна превышать 60 процентов.Даже при наличии антибактериальной жидкости не стоит забывать о мытье рук, поскольку только в совокупности данные средства имеют максимальный эффект. Соблюдение элементарных рекомендаций позволит избежать негативных последствий в условиях пандемии коронавируса, поэтому нельзя их игнорировать. В случае проявления малейших симптомов вирусного заболевания необходимо незамедлительно обратиться для консультации к врачу. Стоит помнить: самолечение опасно для здоровья.