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Дерматолог Анна Сергукова: Некоторые антисептики могут быть опасными

Дерматолог Анна Сергукова рассказала о действии некоторых видов антисептиков. Специалист утверждает, что существуют потенциально опасные препараты, поэтому к их выбору необходимо относиться с умом.
Дерматолог Анна Сергукова: Некоторые антисептики могут быть опасными

Дерматолог рекомендует перед покупкой антисептика ознакомиться с его составом. Триклозан, парабены или фталевая кислота несут потенциальную опасность для человека, поскольку имеют ряд побочных эффектов. При выборе антибактериального средства лучше всего отдать предпочтение составам без отдушек и цвета. Самые простые и эффективные антисептики созданы на основе изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина. Однако часть этанола не должна превышать 60 процентов.

Даже при наличии антибактериальной жидкости не стоит забывать о мытье рук, поскольку только в совокупности данные средства имеют максимальный эффект. Соблюдение элементарных рекомендаций позволит избежать негативных последствий в условиях пандемии коронавируса, поэтому нельзя их игнорировать. В случае проявления малейших симптомов вирусного заболевания необходимо незамедлительно обратиться для консультации к врачу. Стоит помнить: самолечение опасно для здоровья.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:48

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