В свой день рождения Валерия поблагодарила мать за подаренную жизнь

В свой день Валерия трогательно обратилась к самому родному человеку. Артистка показала фотографию матери, на которой Галина Николаевна выглядит превосходно. Певица написала, что это праздник родительницы. Именинница пожелала матери крепкого здоровья, поблагодарила за привитую любовь к музыке и бесконечную любовь. Как отметила супруга продюсера, даже карантин не помешает ей с Галиной Николаевной строить планы на будущее.Валерия призналась, что обожает чувство юмора 81-летней матери. Больше всего ей нравится, как родительница комментирует вопрос, почему у нее один ребенок. Галина Николаевна всегда смеется, что они «боролись за качество, а не за количество». Артистка попросила многодетных матерей не принимать на свой счет, так как она и сама воспитывает нескольких детей.В комментариях Валерию поздравили многие знаменитые коллеги, среди которых можно было увидеть Игоря Верника, Сергея Жорина, Анну Нетребко, Зару и Евгения Петросяна.