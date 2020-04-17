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В свой день рождения Валерия поблагодарила мать за подаренную жизнь

Сегодня, 17 апреля, свой день рождения отвечает певица Валерия, которой исполняется 52 года. Супруга Иосифа Пригожина опубликовала в микроблоге Instagram пост, в котором поблагодарила мать Галину Николаевну за подаренную ей жизнь.
В свой день рождения Валерия поблагодарила мать за подаренную жизнь

В свой день Валерия трогательно обратилась к самому родному человеку. Артистка показала фотографию матери, на которой Галина Николаевна выглядит превосходно. Певица написала, что это праздник родительницы. Именинница пожелала матери крепкого здоровья, поблагодарила за привитую любовь к музыке и бесконечную любовь. Как отметила супруга продюсера, даже карантин не помешает ей с Галиной Николаевной строить планы на будущее.

Валерия призналась, что обожает чувство юмора 81-летней матери. Больше всего ей нравится, как родительница комментирует вопрос, почему у нее один ребенок. Галина Николаевна всегда смеется, что они «боролись за качество, а не за количество». Артистка попросила многодетных матерей не принимать на свой счет, так как она и сама воспитывает нескольких детей.

В комментариях Валерию поздравили многие знаменитые коллеги, среди которых можно было увидеть Игоря Верника, Сергея Жорина, Анну Нетребко, Зару и Евгения Петросяна.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:45

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