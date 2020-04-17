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«Люди не напрягаются»: Лена Катина рассказала о разнице между жизнью в России и США

Популярная исполнительница Лена Катина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о разнице между жизнью в России и США. По словам певицы, в Штатах «люди не напрягаются», а прохожие могут сказать комплимент просто так.
«Люди не напрягаются»: Лена Катина рассказала о разнице между жизнью в России и США

Согласно рассказу бывшей солистки поп-группы t.A.T.u, для жизни в США необходимо иметь достаточно средств, чтобы обеспечить себе комфортные условия, однако кому-то удастся устроиться даже будучи студентом или обычным специалистом в той или иной сфере. В подтверждение Лена Катина поделилась историей своей подруги, которая уехала работать в Штаты: «Но все же, это скорее исключение, чем правило. Не всем так везет». Однако, несмотря на значительно отличающиеся цены, люди, проживающие в России, более тревожны, взволнованы и менее доброжелательны.

Лена Катина отметила, что в США мужчины и женщины чувствуют себя расслабленно и могут сделать комплимент обычному прохожему на улице. По мнению исполнительницы, такой атмосфере также способствует теплый климат и «почти всегда прекрасная погода».

В то же время, 35-летняя сольная певица очень любит и ценит место, где она родилась и выросла. Как известно, она не задерживается за границей надолго и чаще бывает в России, так как здесь находятся близкие ей люди.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:35

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