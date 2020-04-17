«Люди не напрягаются»: Лена Катина рассказала о разнице между жизнью в России и США

Согласно рассказу бывшей солистки поп-группы t.A.T.u, для жизни в США необходимо иметь достаточно средств, чтобы обеспечить себе комфортные условия, однако кому-то удастся устроиться даже будучи студентом или обычным специалистом в той или иной сфере. В подтверждение Лена Катина поделилась историей своей подруги, которая уехала работать в Штаты:. Однако, несмотря на значительно отличающиеся цены, люди, проживающие в России, более тревожны, взволнованы и менее доброжелательны.Лена Катина отметила, что в США мужчины и женщины чувствуют себя расслабленно и могут сделать комплимент обычному прохожему на улице. По мнению исполнительницы, такой атмосфере также способствует теплый климат и «почти всегда прекрасная погода».В то же время, 35-летняя сольная певица очень любит и ценит место, где она родилась и выросла. Как известно, она не задерживается за границей надолго и чаще бывает в России, так как здесь находятся близкие ей люди.