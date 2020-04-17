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В работе социальной сети Facebook произошел сбой

В работе социальной сети Facebook утром 17 апреля произошел сбой. По данным ресурса Downdetector, всего за несколько часов в службу поддержки обратилось около 200 тысяч пользователей, которые сообщили об отсутствии возможности зайти на свою страницу.

«Сбои происходили не во всем мире. Первые сообщения о проблемах поступили из Перу, Бразилии и США. Позднее начали поступать жалобы от пользователей из Сингапура и Австралии. Администрация Facebook сообщила, что проводятся регламентные работы, которые могут занять несколько часов», - рассказали эксперты Downdetector.

Примерно 67 процентов обращений пользователей связаны с проблемами с верификацией. Еще 19 процентов юзеров сообщили, что не могут обновить ленту. На полное отключение социальной сети пожаловались 12 процентов пользователей. Специалисты отмечают, что Facebook может тестировать новые алгоритмы шифрования с разделением баз данных с паролями и материалами на самом сайте. Из-за этого в сети происходят сбои, которые должны закончиться ближе к вечеру.

Информация о регламентных работах на страницах Facebook отсутствует. Подобная проблема была выявлена пользователями в декабре минувшего года, но тогда ресурс сообщил о неполадках в ленте каждого юзера.

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Технологии / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:29

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