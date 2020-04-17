В России ученые из НИИДАР создают комплекс для дистанционного выявления онкологии





Кроме этого, разработка поможет выявлять аутоиммунные болезни. В настоящее время ученые создали мощнейший терагерцовый излучатель, способный обеспечивать дальность излучения на расстоянии около 10-12 метров. Этот процесс довольно эффективный, если брать во внимание повышение мощности, о чем рассказал Никита Бобков, являющийся начальником научно-тематического центра «Т». Также специалист добавил, что работу финансирует компания. Конечным итогом проекта станет создание аппарата неинвазивной диагностики и лечения пациентов с онкологией. Во время функционирования устройство сможет не только определить раковые клетки и «отремонтировать их», а и давать рекомендации относительно лечения.Как отметил Бобков, при конкретной дозе и частоте излучения специалисты наблюдают рост количества здоровых клеток, что позволит человеку быстрее восстановиться после лучевой или химиотерапии. Пока нельзя сказать, когда комплекс появится в больницах России. После завершения технической части сотрудники НИИДАР планируют предлагать разработку в Минпромторг, частный сектор и Минздрав.