АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

В России ученые из НИИДАР создают комплекс для дистанционного выявления онкологии

В России ученые из НИИДАР разрабатывают новый программно-аппаратный комплекс. Благодаря ему появится возможность для бесконтактного определения онкологии.
В России ученые из НИИДАР создают комплекс для дистанционного выявления онкологии

Кроме этого, разработка поможет выявлять аутоиммунные болезни. В настоящее время ученые создали мощнейший терагерцовый излучатель, способный обеспечивать дальность излучения на расстоянии около 10-12 метров. Этот процесс довольно эффективный, если брать во внимание повышение мощности, о чем рассказал Никита Бобков, являющийся начальником научно-тематического центра «Т». Также специалист добавил, что работу финансирует компания. Конечным итогом проекта станет создание аппарата неинвазивной диагностики и лечения пациентов с онкологией. Во время функционирования устройство сможет не только определить раковые клетки и «отремонтировать их», а и давать рекомендации относительно лечения.

Как отметил Бобков, при конкретной дозе и частоте излучения специалисты наблюдают рост количества здоровых клеток, что позволит человеку быстрее восстановиться после лучевой или химиотерапии. Пока нельзя сказать, когда комплекс появится в больницах России. После завершения технической части сотрудники НИИДАР планируют предлагать разработку в Минпромторг, частный сектор и Минздрав.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости