АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Россияне хотят получать 80 тысяч рублей во время самоизоляции

Специалисты аналитического центра провели опрос среди россиян о желаемом доходе во время самоизоляции. В результате удалось установить, что для нормальной жизни среднестатистическому гражданину достаточно 80 тысяч рублей в месяц.
Россияне хотят получать 80 тысяч рублей во время самоизоляции

Эксперты отметили: во время самоизоляции аппетит россиян значительно уменьшился. Опросы, которые проводились ранее, показали, что доход мечты составляет в среднем 155 тысяч рублей. При этом показатель значительно колеблется в зависимости от возраста респондента. Так, лицам до 24 лет достаточно 120 тысяч рублей в месяц, а гражданам старше 45 необходимо уже 176 тысяч рублей. При этом женщины также более скромны, поскольку им необходимо минимум 140 тысяч рублей, в то время как мужчинам не менее 170 тысяч рублей.

Стоит отметить, что за последнее время россияне значительно занизили свои желания. Например, в 2017 году для нормальной жизни было необходимо примерно 184 тысячи рублей. В реальности среднестатистический гражданин РФ получает 41 тысячу рублей – треть от минимальной желанной суммы.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости