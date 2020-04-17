Россияне хотят получать 80 тысяч рублей во время самоизоляции





Эксперты отметили: во время самоизоляции аппетит россиян значительно уменьшился. Опросы, которые проводились ранее, показали, что доход мечты составляет в среднем 155 тысяч рублей. При этом показатель значительно колеблется в зависимости от возраста респондента. Так, лицам до 24 лет достаточно 120 тысяч рублей в месяц, а гражданам старше 45 необходимо уже 176 тысяч рублей. При этом женщины также более скромны, поскольку им необходимо минимум 140 тысяч рублей, в то время как мужчинам не менее 170 тысяч рублей.Стоит отметить, что за последнее время россияне значительно занизили свои желания. Например, в 2017 году для нормальной жизни было необходимо примерно 184 тысячи рублей. В реальности среднестатистический гражданин РФ получает 41 тысячу рублей – треть от минимальной желанной суммы.