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Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Марьяна Лысенко, являющаяся главным врачом Московской клинической больницы, рассказала о течении коронавируса у молодых людей. По словам специалиста, сейчас наблюдается рост заболеваемости среди лиц в возрасте до 30 лет.
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

«Молодые люди нередко переносят болезнь тяжело. Естественно, это не сравнить с пациентами за 65 лет, которым очень сложно справиться с коронавирусом. У молодежи может даже не быть отягощающих заболеваний, однако симптоматика при COVID-19 оказывается не менее сложной. Если речь идет о пациентах с диабетом или ожирением, то дела обстоят еще хуже», - рассказала Лысенко в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Специалист также отметила, что за последнюю неделю количество заразившихся коронавирусом среди лиц младше 30 лет значительно увеличилось. Как правило, заболевание передается при контакте с людьми, у которых COVID-19 протекает без видимых симптомов. Несмотря на это, они являются носителями, что вдвойне опасно.

Лысенко подчеркнула, что самоизоляция введена именно для того, чтобы сократить контакты с посторонними людьми, которые, в свою очередь, могли пересекаться с зараженными. Специалист рассказала и о работе Московской клинической больницы. По ее словам, пациенты с коронавирусом содержатся в строгой изоляции, а медики, работающие с ними, получают все необходимые защитные средства.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:28

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