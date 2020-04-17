Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

«Молодые люди нередко переносят болезнь тяжело. Естественно, это не сравнить с пациентами за 65 лет, которым очень сложно справиться с коронавирусом. У молодежи может даже не быть отягощающих заболеваний, однако симптоматика при COVID-19 оказывается не менее сложной. Если речь идет о пациентах с диабетом или ожирением, то дела обстоят еще хуже», - рассказала Лысенко в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».





Специалист также отметила, что за последнюю неделю количество заразившихся коронавирусом среди лиц младше 30 лет значительно увеличилось. Как правило, заболевание передается при контакте с людьми, у которых COVID-19 протекает без видимых симптомов. Несмотря на это, они являются носителями, что вдвойне опасно.Лысенко подчеркнула, что самоизоляция введена именно для того, чтобы сократить контакты с посторонними людьми, которые, в свою очередь, могли пересекаться с зараженными. Специалист рассказала и о работе Московской клинической больницы. По ее словам, пациенты с коронавирусом содержатся в строгой изоляции, а медики, работающие с ними, получают все необходимые защитные средства.