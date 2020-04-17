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Нейропсихолог Ирина Хвингия назвала напитки, улучшающие работу мозга

Во время карантина многие люди могут ощутить, что они быстро теряют заряд энергии и утомляются. В радиоэфире нейропсихолог Ирина Хвингия перечислила напитки, улучшающие работу мозга.
Нейропсихолог Ирина Хвингия назвала напитки, улучшающие работу мозга

По словам клинического психолога, в основном все привыкли получать заряд бодрости с помощью кофе или чая. Однако если переборщить с этими горячими напитками, то можно, наоборот, притупить реакции и снизить работоспособность головного мозга. Ирина Хвингия рекомендует эффективный напиток, который содержит женьшень. Это травянистое растение используется как общетонизирующее средство, а его действие намного продолжительнее, чем у кофеина. Для поддержания работоспособности нужно дважды в день выпивать стакан воды с парой капель настойки.

Вторым бодрящим напитком в списке специалиста оказалось какао. Флавонолы, которые в нем содержатся, способны улучшить кровообращение головного мозга. Какао может похвастаться веществами, вырабатывающими дофамин, ответственный за позитивное настроение. Во время вынужденного карантина этот горячий напиток обеспечит успокоение.

Благоприятное влияние на трудоспособность оказывают напитки, приготовленные из фруктов. Эффективнее всего будет добавление в воду перетертых ягод. Ирина Хвингия рекомендует для этих целей голубику, малину, чернику и ежевику.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:21

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