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Facebook будет оповещать пользователей о ложной информации про коронавирус

Компания Facebook запустила новую службу, которая будет следить за фейковыми постами о коронавирусе. Сервис сможет оповещать пользователей социальной сети о ложной информации по пандемии.

По мнению основателя Facebook Марка Цукерберга, большую опасность для людей несет не политическая ложь, а дезинформация в Сети. Особенно это касается панических настроев и возможных кустарных методов лечения коронавируса. Чтобы предотвратить спекуляции и манипуляции со стороны недобросовестных лиц, Facebook запустила новую службу, которая будет выявлять ложные посты о коронавирусе и предупреждать пользователей про дезинформацию. В частности сообщение с предупреждениями получат фолловеры, которые поставили лайк или репостнули подобную публикацию.

Марк Цукерберг надеется, что такие меры не допустят паники и уберегут людей от самолечения непонятными средствами. Напомним, на данный момент в мире более 2,2 миллиона зараженных коронавирусом. Заболевание забрало жизни 145 тысяч человек. Ситуация в США крайне плачевная, но Китаю удалось побороть заболевание, поэтому эксперты прогнозируют скорое завершение пика пандемии. Все же сегодня лучше находиться на самоизоляции, поскольку это единственный эффективный способ прекратить распространение недуга, сообщает lentachel.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:17

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