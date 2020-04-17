АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

В банках Москвы зафиксирован новый способ мошенничества, связанный с пропусками

В банках Москвы зафиксирован новый способ мошенничества, связанный с введенными пропусками. Злоумышленники попытались узнать персональные данные клиентов, якобы ради помощи в оформлении QR-пропусков.
В банках Москвы зафиксирован новый способ мошенничества, связанный с пропусками

На попытку узнать их персональные данные пожаловались клиенты ВТБ, а также эта мошенническая схема зафиксирована в Сбербанке и Росбанке. Как известно, пропуски для проезда за город жители Москвы могут оформить с 13 апреля, а доступна эта возможность абсолютно бесплатно. Мошенники, использующие новую схему обмана, обращаются чаще к пожилым гражданам, предлагая оказать помощь с оформлением документа. Несколько клиентов, которым поступили такие предложения, сообщили об этом сотрудникам банка, в связи с чем утечка данных не произошла. ВТБ намеревается передать информацию о попытке незаконных манипуляций в органы правопорядка для дальнейшего разбирательства.

Представитель Росбанка Михаил Иванов подтвердил, что на фоне нестабильной ситуации из-за коронавируса злоумышленники разработали новые схемы, с помощью которых выманивают деньги.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости