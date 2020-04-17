В банках Москвы зафиксирован новый способ мошенничества, связанный с пропусками





На попытку узнать их персональные данные пожаловались клиенты ВТБ, а также эта мошенническая схема зафиксирована в Сбербанке и Росбанке. Как известно, пропуски для проезда за город жители Москвы могут оформить с 13 апреля, а доступна эта возможность абсолютно бесплатно. Мошенники, использующие новую схему обмана, обращаются чаще к пожилым гражданам, предлагая оказать помощь с оформлением документа. Несколько клиентов, которым поступили такие предложения, сообщили об этом сотрудникам банка, в связи с чем утечка данных не произошла. ВТБ намеревается передать информацию о попытке незаконных манипуляций в органы правопорядка для дальнейшего разбирательства.Представитель Росбанка Михаил Иванов подтвердил, что на фоне нестабильной ситуации из-за коронавируса злоумышленники разработали новые схемы, с помощью которых выманивают деньги.