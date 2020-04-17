«Слюна вместо крови»: Ученые предложили новый метод для отслеживания уровня сахара при диабете





Ведущий автор исследования доктор Мэтью Бейкер отметил широкую распространенность использования стандартных глюкометров, поскольку пациентов с сахарным диабетом с каждым годом становится все больше. Однако ежедневный анализ крови являться болезненным, потому ученым удалось разработать новый способ, который мог бы стать наилучшей альтернативой инвазивному методу. По словам сотрудников Университета Страйклада, слюна содержит ряд отличительных биологических маркеров, демонстрирующие физиологические особенности организма человека.Более того, для манипуляции с анализом слюны понадобится меньше времени и навыков, что облегчит процесс сбора материала даже в домашних условиях. Кроме того, Мэтью Бейкер сообщил, что разработанный тест является максимально эффективным, так как его точность достигает 95,2%.Согласно предположению исследователей, их разработка, подробности о которой опубликованны в издании «PLOS ONE», может значительно улучшить качество жизни пациентов, страдающих от сахарного диабета.