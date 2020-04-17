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Ученые объяснили опасность диабета для инфицированных коронавирусом

Исследователи из Университета Уханя сообщили о большей вероятности развития тяжелой формы коронавирусной инфекции у пациентов, имеющих сахарный диабет. COVID-19 приводит к увеличению метаболизма глюкозы и чрезмерному производству иммунных клеток.
Ученые объяснили опасность диабета для инфицированных коронавирусом

Ученые сообщили, что в случае проникновения в организм вируса гриппа или SARS-CoV-2 происходит синтез цитокинов, являющийся частью иммунного ответа. Однако у некоторых людей вырабатывается чрезмерное их количество, приводящее к цитокиновому шторму, при котором разрушаются и пораженные ткани, и соседние. Это порождает возникновение в организме воспалительных процессов, полиорганной недостаточности и даже смерти. Ученые сделали вывод, что большую роль в этом процессе может играть уровень глюкозы в крови. Специалисты провели исследование на лабораторных мышах, в процессе которого одной группе зараженных гриппом грызунов добавляли в пищу глюкозамин, вследствие чего иммунная система вырабатывала намного большее количество цитокинов, нежели у другой группы. В то же время специалистами анализировался уровень глюкозы у пациентов, заразившихся гриппом, и здоровых людей.

Исследование проводилось с 2017 по 2019 годы. По его результатам ученые выявили существенное влияние метаболизма глюкозы на появление цитокинового шторма. Скачок иммунных клеток часто происходит в легких, поэтому повышается риск смертности пациентов с диабетом от гриппа и коронавируса.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:05

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