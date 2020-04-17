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Ученые из Франции выяснили температуру гибели коронавируса

Ученые из Франции в рамках исследования выяснили, при каких температурах можно рассчитывать на гибель коронавируса. Итоги работы специалистов представлены на страницах bioRxiv.

В новом исследования сотрудники Университета Экс-Марсель попытались установить, что происходит с вирусом, если подвергать его воздействию при температуре в 60 градусов. Важность данной работы заключается в том, что в преобладающем числе лабораторий дезинфекция проводится именно в таких условиях. В рамках эксперимента штамм коронавируса был помещен в чистую пробирку и в ту, где уже есть биоматериал. Нагрев в чистой среде привел к гибели COVID-19, но нестерильная обстановка способствовала размножению, чего достаточно для заражения.

Уничтожить вирус полностью в загрязненной пробирке стало возможным лишь когда температуру подняли до 92 градусов Цельсия, а длился процесс 15 минут. Эксперты пришли к заключению, что дезинфекцию следует проводить, комбинируя нагрев биоматериала с химстерилизацией.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:01

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