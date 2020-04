На Amazon появился официальный контроллер для Xbox One в стиле Cyberpunk 2077

Судя по описанию новинки, контроллер сделали в стиле персонажа Джонни Сильверхенда, которого изобразил актер Каину Ривз. В геймпаде использовано сочетание черного и серебряного цветов, а также можно увидеть логотип компании Arasaka. «Изюминкой» дизайна является «выцарапанная» фраза No Future. Релиз Cyberpunk 2077 должен состояться 17 сентября текущего года. Новинка предназначена для пользователей Xbox One, ПК и PlayStation 4.Вчера, 16 апреля, на официальном сайте бренда Xbox появилось необычное сообщение, в котором предлагалось посетить этот ресурс спустя четыре дня. Представители компании Microsoft это событие не комментировали, разместив в микроблоге Twitter Xbox еще более загадочную информацию. В итоге пользователи увидели скриншот консоли Xbox One, выполненной в стиле Cyberpunk. Сведений о том, является ли она настоящей, нет.