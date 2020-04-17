Хирург-онколог Андрей Трощенко назвал опасной повышенную реакцию иммунитета на коронавирус





Защитная реакция иммунитета на COVID-19 способна обернуться рискованными последствиями для зараженного организма. Ученые называют процесс чрезмерного «старания» иммунной системы избавиться об заболевания «цитокиновым штормом». Для этого хирург-онколог привел пример, когда к нему на консультацию пришел пациент с неплохим самочувствием. При этом компьютерная томография легких у него в порядке, однако спустя 3-4 дня больной попадал в реанимацию.Как отметил Андрей Трощенко, именно из-за вышеназванных реакций организма на инфицирование нельзя определить, как будет протекать недуг у человека. По этой причине врач призвал россиян придерживаться рекомендаций специалистов. По словам доктора, к пандемии коронавируса следует относиться с большой настороженностью, о чем сообщает 5-tv.ru.