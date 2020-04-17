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Хирург-онколог Андрей Трощенко назвал опасной повышенную реакцию иммунитета на коронавирус

Хирург Андрей Трощенко заявил об опасности излишней реакции иммунитета на коронавирус. Как сказал онколог, иногда это может вызвать осложнения.
Хирург-онколог Андрей Трощенко назвал опасной повышенную реакцию иммунитета на коронавирус

Защитная реакция иммунитета на COVID-19 способна обернуться рискованными последствиями для зараженного организма. Ученые называют процесс чрезмерного «старания» иммунной системы избавиться об заболевания «цитокиновым штормом». Для этого хирург-онколог привел пример, когда к нему на консультацию пришел пациент с неплохим самочувствием. При этом компьютерная томография легких у него в порядке, однако спустя 3-4 дня больной попадал в реанимацию.

Как отметил Андрей Трощенко, именно из-за вышеназванных реакций организма на инфицирование нельзя определить, как будет протекать недуг у человека. По этой причине врач призвал россиян придерживаться рекомендаций специалистов. По словам доктора, к пандемии коронавируса следует относиться с большой настороженностью, о чем сообщает 5-tv.ru.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:40

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