Хирург-онколог Андрей Трощенко назвал опасной повышенную реакцию иммунитета на коронавирус
Хирург Андрей Трощенко заявил об опасности излишней реакции иммунитета на коронавирус. Как сказал онколог, иногда это может вызвать осложнения.
Защитная реакция иммунитета на COVID-19 способна обернуться рискованными последствиями для зараженного организма. Ученые называют процесс чрезмерного «старания» иммунной системы избавиться об заболевания «цитокиновым штормом». Для этого хирург-онколог привел пример, когда к нему на консультацию пришел пациент с неплохим самочувствием. При этом компьютерная томография легких у него в порядке, однако спустя 3-4 дня больной попадал в реанимацию.
Как отметил Андрей Трощенко, именно из-за вышеназванных реакций организма на инфицирование нельзя определить, как будет протекать недуг у человека. По этой причине врач призвал россиян придерживаться рекомендаций специалистов. По словам доктора, к пандемии коронавируса следует относиться с большой настороженностью, о чем сообщает 5-tv.ru.
Защитная реакция иммунитета на COVID-19 способна обернуться рискованными последствиями для зараженного организма. Ученые называют процесс чрезмерного «старания» иммунной системы избавиться об заболевания «цитокиновым штормом». Для этого хирург-онколог привел пример, когда к нему на консультацию пришел пациент с неплохим самочувствием. При этом компьютерная томография легких у него в порядке, однако спустя 3-4 дня больной попадал в реанимацию.
Как отметил Андрей Трощенко, именно из-за вышеназванных реакций организма на инфицирование нельзя определить, как будет протекать недуг у человека. По этой причине врач призвал россиян придерживаться рекомендаций специалистов. По словам доктора, к пандемии коронавируса следует относиться с большой настороженностью, о чем сообщает 5-tv.ru.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:40