Сын Армена Джигарханяна Степан назвал Виталину Цымбалюк-Романовскую «извращенкой»





Весной 2020 года выдающаяся пианистка вновь напомнила о себе в Сети, однако не в контексте громких разбирательств с экс-супругом Арменом Джигарханяном, а в отношении замужества с его сыном Степаном. Многие поклонники поверили в эту новость, ввиду того, что Виталина Цымбалюк-Романовская неоднократно отмечала свое благосклонное отношение к 54-летнему актеру, но он сам резко опроверг распространившийся слух в недавнем интервью журналистам из издания "Собеседник".По словам Степана Джигарханяна, он не мог не прокомментировать очередную ложь пианистки, в особенности, когда весь мир переживает очень трудный период в борьбе с пандемией:Кроме того, сын известного театрального режиссера развенчал слух о частых встречах с Виталиной Цымбалюк-Романовской, сообщив, что в действительности они виделись всего несколько раз и никакой симпатии в свою сторону актер не заметил.