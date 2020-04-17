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Сын Армена Джигарханяна Степан назвал Виталину Цымбалюк-Романовскую «извращенкой»

Сын Армена Джигарханяна Степан в недавнем интервью резко отреагировал на слухи о его романтических отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам актера, ни о какой женитьбе с бывшей женой его отца не может быть и речи, так как между ними нет никакой симпатии: «Или же она извращенка».
Сын Армена Джигарханяна Степан назвал Виталину Цымбалюк-Романовскую «извращенкой»

Весной 2020 года выдающаяся пианистка вновь напомнила о себе в Сети, однако не в контексте громких разбирательств с экс-супругом Арменом Джигарханяном, а в отношении замужества с его сыном Степаном. Многие поклонники поверили в эту новость, ввиду того, что Виталина Цымбалюк-Романовская неоднократно отмечала свое благосклонное отношение к 54-летнему актеру, но он сам резко опроверг распространившийся слух в недавнем интервью журналистам из издания "Собеседник".

По словам Степана Джигарханяна, он не мог не прокомментировать очередную ложь пианистки, в особенности, когда весь мир переживает очень трудный период в борьбе с пандемией: «Ясно видно, кто и чем занят по жизни. В тот момент, когда от коронавируса умирают люди, пиариться за счет старых скандалов – низко и недостойно».

Кроме того, сын известного театрального режиссера развенчал слух о частых встречах с Виталиной Цымбалюк-Романовской, сообщив, что в действительности они виделись всего несколько раз и никакой симпатии в свою сторону актер не заметил.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 07:48

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