Представлены рендеры современного Ferrari F40
Японский дизайнер опубликовал в Сети рендеры современной версии Ferrari F40. Автор представил, как бы мог выглядеть суперкар сегодня, если бы итальянский автопроизводитель решил возобновить производство легендарного авто.
На рендерах Ferrari F40 показан современный и спортивных гиперкар с отличной аэродинамикой и гладким дизайном. Автомобиль имеет удлиненный капот и заднюю часть, а салон максимально занижен, чтобы придать большей агрессивности. Дизайнер лишил Ferrari F40 решетки на двигателе, но оставил культовое антикрыло. Отдельное внимание пользователи Сети уделили именно задней части, поскольку на рендерах отсутствуют выхлопные трубы. Видимо, автор представил электрическую версию гиперкара, следуя современным трендам.
Напомним, Ferrari F40 был создан в 1987 году в честь 40-летия бренда. На тот момент автомобиль являлся самым дорогим и быстрым представителем Ferrari. Даже многие годы спустя популярность спорткара не угасла, поскольку автомобиль сегодня является желанной покупкой многих автолюбителей.
На рендерах Ferrari F40 показан современный и спортивных гиперкар с отличной аэродинамикой и гладким дизайном. Автомобиль имеет удлиненный капот и заднюю часть, а салон максимально занижен, чтобы придать большей агрессивности. Дизайнер лишил Ferrari F40 решетки на двигателе, но оставил культовое антикрыло. Отдельное внимание пользователи Сети уделили именно задней части, поскольку на рендерах отсутствуют выхлопные трубы. Видимо, автор представил электрическую версию гиперкара, следуя современным трендам.
Напомним, Ferrari F40 был создан в 1987 году в честь 40-летия бренда. На тот момент автомобиль являлся самым дорогим и быстрым представителем Ferrari. Даже многие годы спустя популярность спорткара не угасла, поскольку автомобиль сегодня является желанной покупкой многих автолюбителей.