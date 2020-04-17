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Сутки пребывания рэпера Джигана в элитной клинике обходятся в 100 тысяч рублей

Примерно две недели Джиган не выходит на связь со своими фолловерами в микроблоге Instagram, чем вызвал их беспокойство. Оказалось, что он проходит курс лечения в элитной клинике, сутки пребывания в которой обходятся в 100 тысяч рублей.
Сутки пребывания рэпера Джигана в элитной клинике обходятся в 100 тысяч рублей

Ранее в «Вилла Плес» знаменитости приезжали для того, чтобы уединиться, улучшить самочувствие и отдохнуть от городской суеты. Сейчас профиль немного изменился и здесь стали наблюдаться элитные наркозависимые люди.

Супруг Оксаны Самойловой живет в огромном номере, площадь которого 130 кв. м. В распоряжении Джигана находятся бассейн, терраса и сауна, в клинике предоставляют детокс-питание пять раз в день. Прогуливаться по территории рэпер может только в сопровождении сотрудников «Вилла Плес». Один раз в день звездному пациенту можно связаться со своими родными. Стало известно, что жена приезжала к Джигану только один раз и без детей.

Оксана Самойлова заявила в соцсетях, что верила супругу, а он всю семейную жизнь ее обманывал. Рэпер убеждал, что не изменяет модели и просил не верить слухам. Однако терпение жены Джигана лопнуло, и она ушла. Многодетная мать призналась, что она работает с психологом, а также в помощи нуждаются ее дочери. Дети думают, что это они виноваты в расставании родителей. Как отметила Оксана Самойлова, она сейчас «проживает личный ад», но уверена, что все обязательно наладится, сообщает СтарХит.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:36

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