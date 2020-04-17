Павел Табаков рассказал, что любит в девушках естественность
Павел Табаков рассказал, какие девушки ему нравятся. Оказалось, что актер обращает внимание на естественность.
Сына Олега Табакова считают одним из наиболее завидных женихов России, но при этом он отличается скромностью. Публика не замечала его в скандалах, а живет он на средства, которые зарабатывает самостоятельно. Актер признавался, что ему с лихвой хватает на покупки и оплату счетов, но он пока не может копить большие суммы или инвестировать. Павел Табаков с осторожностью подходит к выбору спутницы жизни, поскольку оценивает не только внешние данные девушек, но и их цели и планы на будущее. Однако ему больше нравится естественность, а не улучшенное с помощью пластики лицо.
Сейчас Павел Табаков живет в своей квартире в центре Москвы один, но делить ее еще с кем-то он пока не готов. Он занимается карьерой, но не пытается достичь высот отца, поскольку актер беспокоится о своем здоровье.
Сына Олега Табакова считают одним из наиболее завидных женихов России, но при этом он отличается скромностью. Публика не замечала его в скандалах, а живет он на средства, которые зарабатывает самостоятельно. Актер признавался, что ему с лихвой хватает на покупки и оплату счетов, но он пока не может копить большие суммы или инвестировать. Павел Табаков с осторожностью подходит к выбору спутницы жизни, поскольку оценивает не только внешние данные девушек, но и их цели и планы на будущее. Однако ему больше нравится естественность, а не улучшенное с помощью пластики лицо.
Сейчас Павел Табаков живет в своей квартире в центре Москвы один, но делить ее еще с кем-то он пока не готов. Он занимается карьерой, но не пытается достичь высот отца, поскольку актер беспокоится о своем здоровье.