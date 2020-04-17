Павел Табаков рассказал, что любит в девушках естественность





Сына Олега Табакова считают одним из наиболее завидных женихов России, но при этом он отличается скромностью. Публика не замечала его в скандалах, а живет он на средства, которые зарабатывает самостоятельно. Актер признавался, что ему с лихвой хватает на покупки и оплату счетов, но он пока не может копить большие суммы или инвестировать. Павел Табаков с осторожностью подходит к выбору спутницы жизни, поскольку оценивает не только внешние данные девушек, но и их цели и планы на будущее. Однако ему больше нравится естественность, а не улучшенное с помощью пластики лицо.Сейчас Павел Табаков живет в своей квартире в центре Москвы один, но делить ее еще с кем-то он пока не готов. Он занимается карьерой, но не пытается достичь высот отца, поскольку актер беспокоится о своем здоровье.