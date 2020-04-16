Поклонники заподозрили у Алёны Шишковой болезнь Юлии Началовой





При жизни певица страдала подагрой – заболеванием, которое воздействует на суставы и увеличивает их в размере. Из-за этого многие люди прячут кисти рук. Поклонники Алёны Шишковой заметили, что она стала надевать перчатки или редактировать свои руки в фотошопе. Сама знаменитость объяснила фолловерам, что пока не успела сделать себе маникюр, чем и объяснила такое поведение. Тем не менее на последних фотографиях звезда не смогла спрятать руки. Фанаты, глядя на кадры, заподозрили, что у кумира действительно может быть болезнь Юлии Началовой.Исполнительница скончался 16 марта 2019 года в 38-летнем возрасте. По словам лечащего врача артистки Василия Шурова, ее жизнь оборвала случайность. Звезда натерла ногу, затем в рану попала инфекция и спровоцировала гангрену. Певица умерла от остановки сердца на фоне заражения крови.