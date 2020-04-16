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Саленко не готов к свадьбе с Шафеевой из-за опыта жизни за периметром с Фрост

Захар Саленко признался, что не готов к свадьбе с Яной Шафеевой, так как боится повторения истории с Лерой Фрост. Опыт жизни за периметром с бывшей возлюбленной сделал участника «Дома-2» более рассудительным.
Саленко не готов к свадьбе с Шафеевой из-за опыта жизни за периметром с Фрост

Отношения Леры Фрост и Захара Саленко хоть и были далеки от образцовых, но все же имели все шансы перерасти в прочный и длительный союз. Однако решение пары покинуть периметр после нескольких месяцев на проекте не пошло им на пользу. Реальная жизнь быстро остудила чувства молодых людей, и они расстались. После этого Саленко вернулся в «Дом-2», где у него завязался роман с Яной Шафеевой.

По отношению к новой возлюбленной на первых порах у участника телестройки были самые серьезные намерения, и он даже говорил о желании заключить с девушкой брак. Однако, спустя несколько месяцев Саленко осознал, что еще не готов к подобной ответственности и боится повторения истории с Фрост. Молодой человек не уверен, что его новый союз выдержит испытание жизнью за периметром, где у него «почвы под ногами и копейки нет».

Именно поэтому на данном этапе Саленко настроен проверить временем серьезность отношений с Шафеевой и не спешить со свадьбой. Участник проекта признался, что учится на собственных ошибках, и хочет удостовериться, тот ли человек рядом, перед тем как начать строить семью.

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Добавил: Криворотько Наталья Вчера, 23:30

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