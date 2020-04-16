Акушер-гинеколог Нара Затикян рассказала о проблемах, с которыми может столкнуться беременная Саша Черно





Во время подготовки к материнству будущая родительница переживала, что из-за ее полноты беременность будет протекать тяжело и отрицательно повлияет на здоровье ребенка. Саша Черно хотела похудеть, чтобы выносить малыша спокойно, но зачатие случилось раньше запланированного срока. По этой причине участница «Дома-2» обратилась к врачу-гинекологу Ильиной, которая ведет беременность знаменитости. В то же время акушер Нара Затикян дала звезде рекомендации и ответила на некоторые важные вопросы. По словам специалиста, необходимо понимать, что беременность при наличии ожирения обречена сопровождаться рядом проблемам. В данном случае существует риск развития сахарного диабета, кесарева сечения, а также других серьезных диагнозов.Врач посоветовала Черно встать на учёт в больницу до срока в 6 недель, поскольку в этот период есть возможность избежать опасности выкидыша и пороков сердца у младенца. Также звезде телестройки нужно сменить образ жизни, соблюдать диету и избавиться от вредных привычек. Гинеколог посоветовала будущей матери посетить психолога для купирования развития нарушений пищевого поведения.Как отметила Затикян: на поздних сроках интересного положения женщины должны следить за количеством набираемого веса. Если он растет стремительно, то будущая мать может страдать от отёков и гипертонии. При этом существует риск преждевременных родов.