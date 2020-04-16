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Акушер-гинеколог Нара Затикян рассказала о проблемах, с которыми может столкнуться беременная Саша Черно

Акушер-гинеколог рассказала, что беременная Саша Черно входит в группу риска из-за лишнего веса. Также Нара Затикян сообщила о проблемах, с которым может столкнуться звезда.
Акушер-гинеколог Нара Затикян рассказала о проблемах, с которыми может столкнуться беременная Саша Черно

Во время подготовки к материнству будущая родительница переживала, что из-за ее полноты беременность будет протекать тяжело и отрицательно повлияет на здоровье ребенка. Саша Черно хотела похудеть, чтобы выносить малыша спокойно, но зачатие случилось раньше запланированного срока. По этой причине участница «Дома-2» обратилась к врачу-гинекологу Ильиной, которая ведет беременность знаменитости. В то же время акушер Нара Затикян дала звезде рекомендации и ответила на некоторые важные вопросы. По словам специалиста, необходимо понимать, что беременность при наличии ожирения обречена сопровождаться рядом проблемам. В данном случае существует риск развития сахарного диабета, кесарева сечения, а также других серьезных диагнозов.

Врач посоветовала Черно встать на учёт в больницу до срока в 6 недель, поскольку в этот период есть возможность избежать опасности выкидыша и пороков сердца у младенца. Также звезде телестройки нужно сменить образ жизни, соблюдать диету и избавиться от вредных привычек. Гинеколог посоветовала будущей матери посетить психолога для купирования развития нарушений пищевого поведения.

Как отметила Затикян: на поздних сроках интересного положения женщины должны следить за количеством набираемого веса. Если он растет стремительно, то будущая мать может страдать от отёков и гипертонии. При этом существует риск преждевременных родов.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 23:00

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