На Алтае подтвержден первый случай заражения коронавирусом





Согласно данным портала amic, который ссылается на региональный штаб противодействия коронавирусу, первые анализы оказались положительными. Инфицированной оказалась женщина из Онгудайского района, к которой недавно приезжали родственники из соседнего региона. На данный момент ведутся поиски всех возможных граждан, которые имели контакт с гражданкой, чтобы провести обследование. Представитель местного республиканского правительства отметил, что вскоре с официальным заявление выступит Олег Хорохордин, пребывающий на посту главы республики.По состоянию на 16 апреля в России подтверждение получили более 28 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране не осталось регионов, не охваченных COVID-19.