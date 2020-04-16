На Алтае подтвержден первый случай заражения коронавирусом
На Алтае зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Республика какое-то время сохраняла статус последнего региона, где до недавних пор не обнаружили инфицированных.
Согласно данным портала amic, который ссылается на региональный штаб противодействия коронавирусу, первые анализы оказались положительными. Инфицированной оказалась женщина из Онгудайского района, к которой недавно приезжали родственники из соседнего региона. На данный момент ведутся поиски всех возможных граждан, которые имели контакт с гражданкой, чтобы провести обследование. Представитель местного республиканского правительства отметил, что вскоре с официальным заявление выступит Олег Хорохордин, пребывающий на посту главы республики.
По состоянию на 16 апреля в России подтверждение получили более 28 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране не осталось регионов, не охваченных COVID-19.
Согласно данным портала amic, который ссылается на региональный штаб противодействия коронавирусу, первые анализы оказались положительными. Инфицированной оказалась женщина из Онгудайского района, к которой недавно приезжали родственники из соседнего региона. На данный момент ведутся поиски всех возможных граждан, которые имели контакт с гражданкой, чтобы провести обследование. Представитель местного республиканского правительства отметил, что вскоре с официальным заявление выступит Олег Хорохордин, пребывающий на посту главы республики.
По состоянию на 16 апреля в России подтверждение получили более 28 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране не осталось регионов, не охваченных COVID-19.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:06