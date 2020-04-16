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Максим Виторган во время самоизоляции начал злоупотреблять спиртным

Актер Максим Виторган без стеснения демонстрирует своим фолловерам в Instagram, что он во время самоизоляции злоупотребляет спиртными напитками. Недавно в разделе сторис он опубликовал фото с алкоголем на столе и написал, что нет смысла приобретать маленькие бутылки.
Максим Виторган во время самоизоляции начал злоупотреблять спиртным

Предпочтение Максим Виторган отдает французскому вину 2004 года выдержки. Как отметил экс-супруг Ксении Собчак, выгоднее купить горячительный напиток в больших емкостях, а не постоянно тратиться на обычные бутылки. Подписчики обеспокоены тем, что это уже не первый случай, когда актер злоупотребляет спиртным. Максим Виторган не видит в этом проблемы и резко реагирует, если его критикуют по этому поводу.

Ранее актер написал комментарий под постом своей бывшей жены Ксении Собчак. Телеведущая высказала предположение, что коронавирус - это «воля божья», которая была послана на планету из-за никчемности людей. Максима Виторгана возмутил тот факт, что экс-супруга позволяет себе подобные рассуждения, хотя неоднократно заявляла, что не верит в высшую силу. Стоит отметить, что актер также скептически относится к религии, поэтому не понимает, почему Ксения Собчак выдает свои умозаключения за «волю Бога».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:30

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