Китай решил сделать «Шелковый путь здравоохранения» альтернативой ВОЗ
Китай придумал альтернативу ВОЗ. «Шелковый путь здравоохранения» может заменить на международной арене Всемирную организацию здравоохранения.
После громкого заявления Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ, власти Китая начали продвигать собственную альтернативу данной организации. Речь идет о «Шелковом пути здравоохранения», идея которого была основана еще в 2017 году, но до пандемии коронавируса про неё забыли. В луче новых обстоятельств правительство Поднебесной активировалось на международной арене с целью заменить ВОЗ собственным аналогом. Особенно актуальна поддержка Китая для некоторых государств в условиях всемирной пандемии. Сегодня Пекин отправляет тонны гуманитарной помощи в европейские страны, надеясь на их дальнейшую поддержку в лоббировании собственной организации здравоохранения.
Несмотря на большие амбиции, Китай, скорее всего, не достигнет желаемого, поскольку ВОЗ руководствуется моральными принципами, а не политическими и коммерческими. Всемирная организация здравоохранения в первую очередь помогает странам, которые не могут сами справиться с проблемой, а Поднебесная отправляет свою помощь обеспеченным государства, чтобы получить их поддержку. Все же амбиции Пекина имеют право на жизнь, поскольку не известно, как решение Трампа скажется на ВОЗ.
После громкого заявления Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ, власти Китая начали продвигать собственную альтернативу данной организации. Речь идет о «Шелковом пути здравоохранения», идея которого была основана еще в 2017 году, но до пандемии коронавируса про неё забыли. В луче новых обстоятельств правительство Поднебесной активировалось на международной арене с целью заменить ВОЗ собственным аналогом. Особенно актуальна поддержка Китая для некоторых государств в условиях всемирной пандемии. Сегодня Пекин отправляет тонны гуманитарной помощи в европейские страны, надеясь на их дальнейшую поддержку в лоббировании собственной организации здравоохранения.
Несмотря на большие амбиции, Китай, скорее всего, не достигнет желаемого, поскольку ВОЗ руководствуется моральными принципами, а не политическими и коммерческими. Всемирная организация здравоохранения в первую очередь помогает странам, которые не могут сами справиться с проблемой, а Поднебесная отправляет свою помощь обеспеченным государства, чтобы получить их поддержку. Все же амбиции Пекина имеют право на жизнь, поскольку не известно, как решение Трампа скажется на ВОЗ.