Китай решил сделать «Шелковый путь здравоохранения» альтернативой ВОЗ





После громкого заявления Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ, власти Китая начали продвигать собственную альтернативу данной организации. Речь идет о «Шелковом пути здравоохранения», идея которого была основана еще в 2017 году, но до пандемии коронавируса про неё забыли. В луче новых обстоятельств правительство Поднебесной активировалось на международной арене с целью заменить ВОЗ собственным аналогом. Особенно актуальна поддержка Китая для некоторых государств в условиях всемирной пандемии. Сегодня Пекин отправляет тонны гуманитарной помощи в европейские страны, надеясь на их дальнейшую поддержку в лоббировании собственной организации здравоохранения.Несмотря на большие амбиции, Китай, скорее всего, не достигнет желаемого, поскольку ВОЗ руководствуется моральными принципами, а не политическими и коммерческими. Всемирная организация здравоохранения в первую очередь помогает странам, которые не могут сами справиться с проблемой, а Поднебесная отправляет свою помощь обеспеченным государства, чтобы получить их поддержку. Все же амбиции Пекина имеют право на жизнь, поскольку не известно, как решение Трампа скажется на ВОЗ.