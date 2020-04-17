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Китай решил сделать «Шелковый путь здравоохранения» альтернативой ВОЗ

Китай придумал альтернативу ВОЗ. «Шелковый путь здравоохранения» может заменить на международной арене Всемирную организацию здравоохранения.

После громкого заявления Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ, власти Китая начали продвигать собственную альтернативу данной организации. Речь идет о «Шелковом пути здравоохранения», идея которого была основана еще в 2017 году, но до пандемии коронавируса про неё забыли. В луче новых обстоятельств правительство Поднебесной активировалось на международной арене с целью заменить ВОЗ собственным аналогом. Особенно актуальна поддержка Китая для некоторых государств в условиях всемирной пандемии. Сегодня Пекин отправляет тонны гуманитарной помощи в европейские страны, надеясь на их дальнейшую поддержку в лоббировании собственной организации здравоохранения.

Несмотря на большие амбиции, Китай, скорее всего, не достигнет желаемого, поскольку ВОЗ руководствуется моральными принципами, а не политическими и коммерческими. Всемирная организация здравоохранения в первую очередь помогает странам, которые не могут сами справиться с проблемой, а Поднебесная отправляет свою помощь обеспеченным государства, чтобы получить их поддержку. Все же амбиции Пекина имеют право на жизнь, поскольку не известно, как решение Трампа скажется на ВОЗ.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 07:11

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