Ольга Бузова споет для находящихся в самоизоляции участников «Дома-2»

Ольга Бузова никогда не забывает о своих многочисленных фанатах и старается радовать их даже во время карантина. Ранее звезда ограничивалась только записью видеообращений, дачей интервью и публикацией оригинальных фото в Instagram, но теперь решила поддержать аудиторию более привычным способом. Артистка решилась на то, чтобы дать небольшой концерт для поклонников и участников «Дома-2».Бузова исполнит свои лучшие хиты в прямом эфире, который будет транслироваться вечером 16 апреля. Свое выступление бывшая участница «Дома-2» посвящает всем, кто находится в самоизоляции и соблюдает меры безопасности, необходимые для замедления распространения пандемии коронавируса.Певица призывает своих поклонников оставаться дома, и посвятить появившееся время общению с близкими, а также заботе о своем здоровье. Ольга Бузова покинет жилище только на время выступления в вечернем шоу, после чего обещает сразу же вернуться к карантинному режиму.