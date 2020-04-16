«Сценарист был пьян»: Дана Борисова спланировала нападение на себя





На этот раз светская львица решила продемонстрировать свои актерские и режиссерские таланты. Дана Борисова уверяет публику, что не употребляет алкогольные напитки и запрещенные вещества, однако ее фанаты в это не верят. Недавно они заметили, что в последнее время знаменитость ведет себя странно, о чем свидетельствует ссора с соседями, демонстрация соска или заявление о заражении коронавирусом. На днях блондинка показала подписчикам сюжет, на котором ее дернул за волосы молодой человек, спросив, почему она не сидит дома. Затем мужчина убежал, а звезда телевидения пыталась его догнать, однако не преуспела в этом.Вскоре ведущая записала видеообращение к юзерам, где со слезами на глазах рассказала, что выходит из дома пару раз в день для выгула собаки. Тем не менее интернет-пользователи разоблачили Борисову и догадались, что она сама спланировала нападение на себя, так как в соцсетях появился ролик, где знаменитость репетировала «спектакль» с тем самым «обидчиком».Фолловеры посмеялись над блондинкой и написали в комментариях, что сцена не удалась по причине нетрезвости сценариста. Другие поделились не менее негативными впечатлениями от увиденного.