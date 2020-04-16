«Сценарист был пьян»: Дана Борисова спланировала нападение на себя
Дана Борисова решила повеселить поклонников, организовав нападение на себя. Однако вскоре они разоблачили телеведущую, подвергнув ее критике.
На этот раз светская львица решила продемонстрировать свои актерские и режиссерские таланты. Дана Борисова уверяет публику, что не употребляет алкогольные напитки и запрещенные вещества, однако ее фанаты в это не верят. Недавно они заметили, что в последнее время знаменитость ведет себя странно, о чем свидетельствует ссора с соседями, демонстрация соска или заявление о заражении коронавирусом. На днях блондинка показала подписчикам сюжет, на котором ее дернул за волосы молодой человек, спросив, почему она не сидит дома. Затем мужчина убежал, а звезда телевидения пыталась его догнать, однако не преуспела в этом.
Вскоре ведущая записала видеообращение к юзерам, где со слезами на глазах рассказала, что выходит из дома пару раз в день для выгула собаки. Тем не менее интернет-пользователи разоблачили Борисову и догадались, что она сама спланировала нападение на себя, так как в соцсетях появился ролик, где знаменитость репетировала «спектакль» с тем самым «обидчиком».
Фолловеры посмеялись над блондинкой и написали в комментариях, что сцена не удалась по причине нетрезвости сценариста. Другие поделились не менее негативными впечатлениями от увиденного.
На этот раз светская львица решила продемонстрировать свои актерские и режиссерские таланты. Дана Борисова уверяет публику, что не употребляет алкогольные напитки и запрещенные вещества, однако ее фанаты в это не верят. Недавно они заметили, что в последнее время знаменитость ведет себя странно, о чем свидетельствует ссора с соседями, демонстрация соска или заявление о заражении коронавирусом. На днях блондинка показала подписчикам сюжет, на котором ее дернул за волосы молодой человек, спросив, почему она не сидит дома. Затем мужчина убежал, а звезда телевидения пыталась его догнать, однако не преуспела в этом.
Вскоре ведущая записала видеообращение к юзерам, где со слезами на глазах рассказала, что выходит из дома пару раз в день для выгула собаки. Тем не менее интернет-пользователи разоблачили Борисову и догадались, что она сама спланировала нападение на себя, так как в соцсетях появился ролик, где знаменитость репетировала «спектакль» с тем самым «обидчиком».
Фолловеры посмеялись над блондинкой и написали в комментариях, что сцена не удалась по причине нетрезвости сценариста. Другие поделились не менее негативными впечатлениями от увиденного.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:00