Владимир Путин из-за коронавируса перенес парад Победы





Владимир Путин отметил, что не может дать разрешение на проведения праздника 9 мая, поскольку в стране продолжает распространяться COVID-19. Силовым ведомствам было поручено приостановить подготовку к мероприятию и внести правки в график проведения парада. В то же время глава государства обратил внимание, что все приуроченные ко Дню Победы мероприятия состоятся до конца 2020 года. В частности, непременно произойдет шествие Бессмертного полка, аналогичная судьба ожидает и парад, который традиционно проходит на Красной площади.Источники в администрации главы РФ передают, что новой датой проведения мероприятия может стать 24 июня.