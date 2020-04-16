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Владимир Путин из-за коронавируса перенес парад Победы

Владимир Путин окончательно утвердил решение, касающееся проведения парада Победы по случаю 75-летия с момента окончания ВОВ. Президент сослался на риски, обусловленные распространением коронавируса, и распорядился о переносе мероприятия.
Владимир Путин из-за коронавируса перенес парад Победы

Владимир Путин отметил, что не может дать разрешение на проведения праздника 9 мая, поскольку в стране продолжает распространяться COVID-19. Силовым ведомствам было поручено приостановить подготовку к мероприятию и внести правки в график проведения парада. В то же время глава государства обратил внимание, что все приуроченные ко Дню Победы мероприятия состоятся до конца 2020 года. В частности, непременно произойдет шествие Бессмертного полка, аналогичная судьба ожидает и парад, который традиционно проходит на Красной площади.

Источники в администрации главы РФ передают, что новой датой проведения мероприятия может стать 24 июня.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:43

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