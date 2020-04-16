В Египте из-за коронавируса открыли виртуальный доступ к гробницам Долины царей





Пользователям Сети стала доступна виртуальная экскурсия по знаменитой гробнице фараонов Рамзеса V и Рамзеса VI в Луксоре. В ней имеются росписи на стенах и потолке, которые отражают путешествие душ по Стране мертвых. В 3D-формате можно ознакомиться с уникальными инженерными конструкциями того времени. Для осмотра также доступны другие некрополи, включая усыпальницу царицы Мереанх III в Гизе и гробницу Менны из Долины знати.Программа предусматривает виртуальное посещение в Красный монастырь и другие памятники Египта. Все ссылки на онлайн-туры дополняются хэштегом “оставайтесь дома”.