Древние люди использовали шарообразные каменные орудия для дробления костей животных





Древние люди изготовили их приблизительно 2,4 миллионов лет назад. Они подбирали подходящие камни и с помощью сколов доводили их форму до шарообразной. Специалисты взяли десять шаров из пещеры Кесем, которые исследовали с применением стереомикроскопа и металлографического микроскопа. Изучив износ шаров, специалисты обнаружили, что их использовали как ударные орудия.Некоторые из артефактов изготовили в ином месте, о чем свидетельствуют отложения на поверхности камней. В пещере присутствует много костей животных, а проведенный анализ зубных камней древних людей показал, что они в основном питались мясом. Обнаружение на орудиях микроскопических органических остатков, в том числе въевшегося жира и осколков костей, по мнению ученых, свидетельствует об использовании шаров для раскалывания костей и добычи костного мозга.Для подтверждения своего предположения исследователями были изготовлены собственные шары по технологии древних людей. Применяя их, специалисты пробовали добыть костный мозг из костей барана. Ученые сообщили об эффективности для подобной цели каменных шаров, поскольку острыми сколами можно быстрее расколоть кость, не разбрызгивая мозг.