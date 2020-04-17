Представлена домашняя пивоварня, созданная на базе миникомпьютера





Warshi7819 поделился с пользователями Сети собственной разработкой. На портале Reddit умелец опубликовал информацию о домашней пивоварне, которую он построил на базе миникомпьютера Pi 3 B. Программа управляет нагревательным элементом, анализируя данные с термодатчиков, установленных в двух емкостях. Также компьютер отвечает за работу подключенных насосов, обеспечивающих равномерную циркуляцию жидкости. Со слов Warshi7819, самым трудным было написание кода для программы, который составил 2,5 тысячи строк. Однако результат оправдал все ожидания.Идея создания собственной пивоварни давно не давала покоя пользователю Warshi7819, но только сейчас он воплотил свою мечту в реальность. Однако умелец не собирается останавливаться на достигнутом. В перспективе он планирует подключить систему в Wi-Fi, чтобы получить удаленный доступ. Также Warshi7819 хочет создать список заранее заданных рецептов, который упростит приготовление различных сортов пива. Всеми материалами умелец делится с пользователями Сети на своей страничке в Reddit.