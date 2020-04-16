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Сергей Захарьяш признался в симпатии к Марине Страховой

Сергей Захарьяш признался в симпатии к бывшей девушке Даниила Сахнова. По словам молодого человека, его «зацепило» в Марине Страховой умение уделять внимание мужчине.

Как у Сахнова и Страховой, так и у Захарьяша с Семеренко остаться друзьями после расставания не вышло. Пока первая пара экс-возлюбленных продолжает устраивать ссоры, разбираясь, кто прав, а кто виноват, в другой царит не менее напряженная атмосфера и сжигаются подарки. Однако, по факту, отношения в обоих союзах себя изжили, и бывшие половинки теперь свободны для поиска новых возлюбленных.

Именно к этому уже и приступил Сергей Захарьяш. Молодой человек признался в давней симпатии к Марине Страховой, которая «зацепила» его с того момента, как пришла на проект. Участник «Дома-2» отметил, что кроме отличных внешних данных у девушки характер куда лучше, чем у его бывшей избранницы. Экс-возлюбленная Сахнова умеет уделять внимание мужчине и не ведет себя как потребительница, а также отличается скромностью.

Однако Захарьяш на данный момент является не единственным претендентом на внимание Страховой. За девушкой в последнее время активно ухаживает Моргенштерн, не прекращающий попытки добиться от нее такого же количества внимания, которое участница телестройки все еще уделяет ссорам с бывшим возлюбленным.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:39

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