Муцениеце после публичного развода с Прилучным получила несколько крупных контрактов

Откровения артистки привели к тому, что публика разделилась на два лагеря: одни сочувствовали и поддерживали Агату Муцениеце, а другие обвиняли артистку в хайпе на семейных скандалах. Какие цели на самом деле преследовала экс-возлюбленная Павла Прилучного, неизвестно. Однако после заявления о разводе ей предложили несколько выгодных контрактов. Речь идет о постоянной работе на канале «Россия 1» и рейтинговом интернет-проекте, ведущей которого станет Светлана Зейналова.По словам одной из коллег Агаты Муцениеце, актриса всегда согласовывала предложения о работе с супругом. Павел Прилучный хотел, чтобы жена больше времени проводила с детьми, поэтому одобрял далеко не все контракты. Недавно артистка успешно справилась с ролью в телепроекте «Дом культуры и смеха», где показаны скетчи на темы быта, семейной жизни и политики. Агата Муцениеце снималась наравне с известными юмористами и звездами российского шоу-бизнеса.