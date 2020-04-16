«Совсем не доброе утро»: Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND





Коллектив был сформирован в 2014 году в рамках проекта «Хочу к Меладзе», а первая песня артистов «Она вернется» стала хитом и сделала их популярными. С этого момента началась история бойз-бэнда, о чем напомнил фанатам муж Веры Брежневой. По словам музыканта, солисты группы должны двигаться и развиваться дальше, поэтому каждый из них займется собственной карьерой. Тем не менее поклонники расстроились, узнав о распаде MBAND, и написали множество грустных комментариев под постом композитора. Фолловеры не могли понять, почему с эстрады уходит «единственная нормальная мужская группа».Изначально членами коллектива были 4 певца, но в 2015 году его оставил Владислав Рамм. Тогда Меладзе сообщил, что отстранил исполнителя от работы из-за профнепригодности. Вскоре он начал выступать сольно и в 2017 году записал дуэт с сыном Яны Рудковской Николаем Батуриным.