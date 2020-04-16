Дима Билан проведет домашний онлайн-концерт после продолжительного перерыва





Показ концерта Димы Билана запланирована на 18 апреля. Выступление начнется в 19:00, а подключиться сможет любой желающий абсолютно бесплатно. Для зрителей уже подготовлена специальная программа, состоящая из наиболее востребованных хитов артиста. Во время концерта пользователи Сети смогут обсудить происходящее на сцене в чате.В связи с введенным карантином из-за коронавируса Дима Билан, как и другие артисты, отменил апрельские концерты. Ближайшее выступление артиста можно будет увидеть в конце мая.