Саша Черно: «Ромашов собирается поднять на меня руку, а Пингвинова станет матерью-одиночкой»
Саша Черно сообщила о том, что на Острове Любви все не так гладко, как кажется на первый взгляд. В последнее время ситуация накалилась до предела: Ромашов собирается поднять на беременную супругу Иосифа Оганесяна руку, а Ирина Пингвинова может стать матерью-одиночкой.
Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков недавно объявили о том, что зачали на Острове Любви ребенка и скоро станут родителями. Участники проекта поздравили пару, а вот ведущий «Дома-2» Влад Кадони выразил опасения по поводу того, что молодая мать в будущем может остаться одна с ребенком на руках. Дело в том, что отношения влюбленных не оформлены официально, а значит, фактически друг другу они никто.
Чайков поспешил эту информацию опровергнуть и сказал, что видит будущее с возлюбленной. Именно поэтому он всерьез раздумывает над тем, чтобы сделать девушке предложение и зарегистрировать брак, таким образом избавив Пингвинову от страха стать матерью-одиночкой.
Также на Острове Любви не все гладко и однозначно в паре Черно и Оганесяна. Беременная участница проекта успела рассорить мужа с его лучшим другом Евгением Ромашовым и призналась, что кто-то из шоу доложил ей о намерении молодого человека поднять на нее руку.
Иосиф Оганесян признался, что устал от постоянных конфликтов супруги и друга, которые никак не может замять. Будущий отец даже готов уйти с проекта, если в будущем ситуация не изменится.
Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков недавно объявили о том, что зачали на Острове Любви ребенка и скоро станут родителями. Участники проекта поздравили пару, а вот ведущий «Дома-2» Влад Кадони выразил опасения по поводу того, что молодая мать в будущем может остаться одна с ребенком на руках. Дело в том, что отношения влюбленных не оформлены официально, а значит, фактически друг другу они никто.
Чайков поспешил эту информацию опровергнуть и сказал, что видит будущее с возлюбленной. Именно поэтому он всерьез раздумывает над тем, чтобы сделать девушке предложение и зарегистрировать брак, таким образом избавив Пингвинову от страха стать матерью-одиночкой.
Также на Острове Любви не все гладко и однозначно в паре Черно и Оганесяна. Беременная участница проекта успела рассорить мужа с его лучшим другом Евгением Ромашовым и призналась, что кто-то из шоу доложил ей о намерении молодого человека поднять на нее руку.
Иосиф Оганесян признался, что устал от постоянных конфликтов супруги и друга, которые никак не может замять. Будущий отец даже готов уйти с проекта, если в будущем ситуация не изменится.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:24