«По ночам было особенно страшно»: Телеведущая Аврора и ее муж переболели COVID-19
В программе «Пусть говорят» телеведущая Аврора призналась, что она и ее муж Алексей Трейман переболели COVID-19. По словам 46-летней знаменитости, «особенно страшно было по ночам», но от госпитализации они отказались.
Когда Аврора почувствовала симптомы коронавируса, она сдала тест врачам «скорой помощи», но результаты были утеряны. Второй раз тест сдали в поликлинике, но он оказался «серым» и только спустя две недели Авроре и Алексею Трейману сообщили, что они действительно перенесли COVID-19. У телеведущей диагностировали пневмонию в правом легком, а у режиссера двустороннюю. Супруги начали лечиться под присмотром врача, который был организован дистанционно. По словам Авроры, она потеряла обоняние, ощущала боль в мышцах и слабость, был жар. Пациентам назначили прием противовирусных препаратов, антибиотиков, антигистаминных свечей, а также обильное горячее питье и витамин С.
От госпитализации знаменитость и ее супруг отказались, так как им не с кем было оставить ребенка и домашнее животное. Аврора призналась, что она ощущала такую слабость, что и пяти минут не могла стоять на ногах. Ночью охватывал жуткий страх, так как сон был прерывистый и супруги постоянно трогали друг друга, чтобы понять, есть ли жар. Тело ломило, а в голову будто «забили гвозди». Такое состояние длилось несколько дней. Аврора рада, что они не заразили дочь.
Когда Аврора почувствовала симптомы коронавируса, она сдала тест врачам «скорой помощи», но результаты были утеряны. Второй раз тест сдали в поликлинике, но он оказался «серым» и только спустя две недели Авроре и Алексею Трейману сообщили, что они действительно перенесли COVID-19. У телеведущей диагностировали пневмонию в правом легком, а у режиссера двустороннюю. Супруги начали лечиться под присмотром врача, который был организован дистанционно. По словам Авроры, она потеряла обоняние, ощущала боль в мышцах и слабость, был жар. Пациентам назначили прием противовирусных препаратов, антибиотиков, антигистаминных свечей, а также обильное горячее питье и витамин С.
От госпитализации знаменитость и ее супруг отказались, так как им не с кем было оставить ребенка и домашнее животное. Аврора призналась, что она ощущала такую слабость, что и пяти минут не могла стоять на ногах. Ночью охватывал жуткий страх, так как сон был прерывистый и супруги постоянно трогали друг друга, чтобы понять, есть ли жар. Тело ломило, а в голову будто «забили гвозди». Такое состояние длилось несколько дней. Аврора рада, что они не заразили дочь.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:35