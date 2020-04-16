АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

«По ночам было особенно страшно»: Телеведущая Аврора и ее муж переболели COVID-19

В программе «Пусть говорят» телеведущая Аврора призналась, что она и ее муж Алексей Трейман переболели COVID-19. По словам 46-летней знаменитости, «особенно страшно было по ночам», но от госпитализации они отказались.

«По ночам было особенно страшно»: Телеведущая Аврора и ее муж переболели COVID-19


Когда Аврора почувствовала симптомы коронавируса, она сдала тест врачам «скорой помощи», но результаты были утеряны. Второй раз тест сдали в поликлинике, но он оказался «серым» и только спустя две недели Авроре и Алексею Трейману сообщили, что они действительно перенесли COVID-19. У телеведущей диагностировали пневмонию в правом легком, а у режиссера двустороннюю. Супруги начали лечиться под присмотром врача, который был организован дистанционно. По словам Авроры, она потеряла обоняние, ощущала боль в мышцах и слабость, был жар. Пациентам назначили прием противовирусных препаратов, антибиотиков, антигистаминных свечей, а также обильное горячее питье и витамин С.

От госпитализации знаменитость и ее супруг отказались, так как им не с кем было оставить ребенка и домашнее животное. Аврора призналась, что она ощущала такую слабость, что и пяти минут не могла стоять на ногах. Ночью охватывал жуткий страх, так как сон был прерывистый и супруги постоянно трогали друг друга, чтобы понять, есть ли жар. Тело ломило, а в голову будто «забили гвозди». Такое состояние длилось несколько дней. Аврора рада, что они не заразили дочь.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости