«По ночам было особенно страшно»: Телеведущая Аврора и ее муж переболели COVID-19

Когда Аврора почувствовала симптомы коронавируса, она сдала тест врачам «скорой помощи», но результаты были утеряны. Второй раз тест сдали в поликлинике, но он оказался «серым» и только спустя две недели Авроре и Алексею Трейману сообщили, что они действительно перенесли COVID-19. У телеведущей диагностировали пневмонию в правом легком, а у режиссера двустороннюю. Супруги начали лечиться под присмотром врача, который был организован дистанционно. По словам Авроры, она потеряла обоняние, ощущала боль в мышцах и слабость, был жар. Пациентам назначили прием противовирусных препаратов, антибиотиков, антигистаминных свечей, а также обильное горячее питье и витамин С.От госпитализации знаменитость и ее супруг отказались, так как им не с кем было оставить ребенка и домашнее животное. Аврора призналась, что она ощущала такую слабость, что и пяти минут не могла стоять на ногах. Ночью охватывал жуткий страх, так как сон был прерывистый и супруги постоянно трогали друг друга, чтобы понять, есть ли жар. Тело ломило, а в голову будто «забили гвозди». Такое состояние длилось несколько дней. Аврора рада, что они не заразили дочь.