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УРСА 4x4: Монстр-трак, созданный на базе УАЗ «Хантер»

В Сети опубликовано фото уникального внедорожника УРСА 4x4. Монстр-трак был создан на бузе внедорожника УАЗ «Хантер».
УРСА 4x4: Монстр-трак, созданный на базе УАЗ «Хантер»

Уникальный автомобиль построен командой Ermak_team. УРСА 4x4 хоть и имеет впечатляющий вид, но на практике это скорее шоу-кар, чем настоящий вездеход. Монстр-трак оборудован огромными 1,7-метровыми колесами, которые придают транспорту особую брутальность. Также техники заменили стандартные мосты на элементы от ГАЗ-66, а «раздатку» поставили от БТР. Силовой агрегат остался родной, а именно 135-сильный мотор в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Автомобильные эксперты отметили, что большие колеса и высокий центр тяжести могут негативно сказаться на преодолении препятствий. Существует вероятность переворота при заходе на возвышенность. К сожалению, не известно, продаётся ли УРСА, но минимальная стоимость УАЗ «Хантер» в России составляет 762 тысячи рублей.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 20:19

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