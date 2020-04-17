Бритни Спирс призналась, что считает экс-бойфренда Джастина Тимберлейка “гениальным человеком”

Свое новое видео артистка записала, пока от скуки танцевала под одну из песен Джастина Тимберлейка. Бритни Спирс назвала эту композицию “отличной”, а также похвалила автора, назвав его гением. При этом звезда не отрицает, что между ними в прошлом произошел один из наиболее громких разрывов, который всколыхнул весь мир. Публикацию прокомментировал сам Джастин Тимберлейк серией веселых эмодзи. Под записью также отметились актриса Джейми Спирс, музыкант Сэм Асгари и ведущая Николь Лавэлл.В прошлом Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк были близки и планировали свадьбу, а после разрыва с возлюбленной музыкант записал песню “Cry Me a River”. До недавнего времени звезды не поддерживали связь, а новую публикацию Бритни Спирс, в которой она упомянула экс-бойфренда, поклонники приняли за примирение.